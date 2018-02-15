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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huş ve Hafiftaş ailelerini aradı

Erdoğan, yaşamını yitiren spikeri 'un ve Türk Halk Müziği sanatçısı 'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , hayatını kaybeden spikeri 'un ve Türk Halk Müziği sanatçısı 'ın ailelerini telefonla arayarak, taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, her iki vefat haberinden de müteessir olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum spikerin kızı Zeynep Huş ve merhume sanatçının ağabeyi Güray Hafiftaş ile konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tuna Huş ve Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilediği kaydedildi.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 18:30
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