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son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan , geçtiğimiz yıl temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Önceki gün doktorların "Her şeye hazırlıklı olun" açıklamasından 20 dakika sonra hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş bugün toprağa verilecek.

Nuray Hafiftaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırılıyor. Cenazede yakın arkadaşı Nur Ertürk gözyaşlarını tutamadı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 17:18
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