Kapıkule'de "Bitcoin" operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınır kapısından geçerek yurda gelen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen, kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü S.G. hakkında soruşturma başlatılırken, makineye el konuldu.