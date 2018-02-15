;
Yol Durumu
  1. ABD’ye YPG resti
  2. Ana yüreği

Kapıkule'de "Bitcoin" operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde kripto para üretiminde kullanılan cihaz bulundu.

Kapıkulede Bitcoin operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınır kapısından geçerek yurda gelen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, siyah poşete sarılmış, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen, kripto para yapımında kullanılan makine ile bu makineye ait güç kaynağı ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü S.G. hakkında soruşturma başlatılırken, makineye el konuldu.

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 17:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar