;
Yol Durumu
  1. Sapık öğretmene 31 yıl hapis
  2. Acı veda

: Bizim için tarihi bir olaydı

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan, ve arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliğinin şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir işbirliğine dönüştüğünü belirterek, 'Türkiye ile 2012'de Trans Anadolu Doğalgaz 'na () imza atmamız tarihi olaydı.' dedi.

İlham Aliyev: Bizim için tarihi bir olaydı

Aliyev, Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumuna katıldı.

Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya , ve Trans-Adriyatik Boru Hattından (TAP) oluşan stratejisi için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Aliyev, bu hatla sadece Azerbaycan doğalgazının değil, Hazar'ın doğusundaki ülkelerin de enerji kaynaklarının taşınacağını kaydetti.

Güney Gaz Koridorunun önemli bölümü olan TANAP'a ilişkin Aliyev, " ile 2012'de TANAP'a imza atmamız tarihi olaydı. Bunun faydasını hepimiz gördük. Azerbaycan, Türkiye ve arasında yıllar önce kurulan bölgesel iş birliği şimdi diğer ülkelerin de katılımıyla daha kapsamlı bir iş birliğine dönüşüyor." dedi

Aliyev, projede gelinen durumla ilgili, "2017'de büyük işler yapıldı. Şahdeniz 2 yatağında çalışmaların yüzde 99'u, Güney Kafkasya Boru Hattı'nın yüzde 95'i, TANAP'ın yüzde 95'e yakını tamamlandı. TAP'da ise çalışmaların yaklaşık yüzde 66'sı gerçekleştirildi."bilgisini verdi.

Yeteri kadar doğalgaz rezervine sahip olduklarını belirten Aliyev, "Kanıtlanmış doğalgaz rezervimiz 2,6 trilyon metreküptür. Fakat daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Azerbaycan enerji kaynaklarını dünya piyasasına çıkaran güvenilir ortak olacaktır. Güney Gaz Koridoru enerji güvenliği projesidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Gürcistan, , , ABD, Karadağ, Arnavutluk, Hırvatistan, , Türkmenistan ve Romanyalı yetkililerin yer aldığı toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı temsil etti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe 16:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar