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Yol Durumu
  1. Öfke patlaması!
  2. Korkunç sır!

ağzındaki baklayı çıkardı

Dışişleri Bakanı Rex , 'ya varması öncesinde, ABD'nin 'ye asla ağır silah vermediğini iddia etti. Tillerson, ''Dolayısıyla onlardan geri alınacak bir şey de yok'' dedi.

ABD ağzındaki baklayı çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex , Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

ABD YALANLARINA DEVAM EDİYOR
'nin 'ye asla ağır silah vermediğini belirten Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.

AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA
Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye binlerce tırlık yardım edip, teröristlere her türlü destekte bulunan Amerika'dan her gün farklı bir ses çıkıyor. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan da rahatsız olan ABD, teröristleri kollamak için elinden geleni yapıyor.

YPG'YE 550 MİLYON DOLARLIK YARDIM
Ayrıca Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmıştı.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 16:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihpus ihpus

ABD'liler YALANDA Kemal Kılıçtaroğlu'na yaklaştı:)) Tayyip baba yutmaz ,elleri boş giderler

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 15.02.2018 19:47
KARTAL KARTAL

BENİM BİLDİGİM KİMKİ KARSISINDAKİ İNSANI APDAL YERİNE KOYUYORSA ESAS APDAL KENDİSİDİR........................

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:22
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