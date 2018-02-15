ABD ağzındaki baklayı çıkardı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
ABD YALANLARINA DEVAM EDİYOR
ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini belirten Tillerson, "Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" ifadelerini kullandı.
AMERİKA TERÖRİSTLERİN YANINDA
Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye binlerce tırlık yardım edip, teröristlere her türlü destekte bulunan Amerika'dan her gün farklı bir ses çıkıyor. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan da rahatsız olan ABD, teröristleri kollamak için elinden geleni yapıyor.
YPG'YE 550 MİLYON DOLARLIK YARDIM
Ayrıca Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmıştı.
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ABD'liler YALANDA Kemal Kılıçtaroğlu'na yaklaştı:)) Tayyip baba yutmaz ,elleri boş giderler
BENİM BİLDİGİM KİMKİ KARSISINDAKİ İNSANI APDAL YERİNE KOYUYORSA ESAS APDAL KENDİSİDİR........................
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