;
Yol Durumu
  1. İlerliyoruz
  2. Acı veda

'lı Rus terörist Kuytul'un sohbetlerine katılmış!

adına 'ndeki 'ye ait bir uçağa drone ile yapmak için keşif yaptığı saptanan ve ardından Adana'da yakalanıp tutuklanan Renat Bakıev'in Alparslan Kuytul'un sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı.

DEAŞlı Rus terörist Kuytulun sohbetlerine katılmış!

Adana'da 'nde 'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde kanlı eylem yapmayı planladığı açıklanan üyesi Rus vatandaşı Renat Bakıev'ın, tutuklanan ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un sohbetlerine katıldığı ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Rus vatandaşı Renat Bakıev'in üyesi olduğu terör örgütü DEAŞ adına İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait bir uçağa drone ile yapmak için keşif yaptığını saptadı. KilisCumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nce tehdit suçundan arandığı belirlenen Bakıev, Adana'daki adresi belirlenip, 8 Ağustos 2017'de yakalanarak tutuklandı.



KUYTUL'UN SOHBETLERİNE KATILMIŞ
Rus yapımı olan anlık mesajlaşma programı 'Telegram' üzerinden drone satın almak için diğer terör örgütü üyelerinden 2 bin 800 lira para istediği belirtilen Renat Bakıev, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan ve kurucu başkanı Alparslan Kuytul 'un sohbetlerine katıldığı ve burada ders aldığı ortaya çıktı. Renat, sorgusunda "Onlarda hilafeti savunuyor o yüzden burada olduğum sürece onların sohbetine katıldım. Alparslan Kuytul'un sohbetlerini dinledim" dediği de öğrenildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yapılan operasyonda Alparslan Kuytul ile birlikte 6 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • 15 Şubat 2018, Perşembe 14:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
muhteşem muhteşem

her yer kurutulması gereken şeytanlarla dolmuş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 15.02.2018 15:55
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar