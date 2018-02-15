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, ABD’li bakanı uyardı: Osmanlı tokadı...

Amerikan kanalı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyaretinde “Osmanlı tokadı yeme ihtimaliyle yüz yüze” olduğunu yazdı.

CNN, ABD’li bakanı uyardı: Osmanlı tokadı...

International, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gelmesine saatler kala yayımladığı yazıda, ziyaretinde "Osmanlı tokadı yeme ihtimaliyle yüz yüze" olduğunu yazdı.

Kanalın internet sitesinde Nicole Gaouette imzasını taşıyan yazıda, ABD'nin ve 'ye yönelik maddi yardımı sürdürme kararı ve ABD'li generalin yaptığı, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" açıklamalarına, Cumhurbaşkanı 'ın verdiği sert tepki yer aldı.

Erdoğan, dün "Suriye'deki tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele 'Bizi vururlarsa sert karşılık veririz' diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık" demişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BU AKŞAM GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u bu akşam kabul etmesi bekleniyor. ABD'li bakan yarın da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.

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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 14:27
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Osmanlının tokadını,sillesini yersen bir daha kalkamazsın. Savaş meydanında silah niyetine düşmana tokadı nakşeden ecdadımızdı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2018 00:01
KARTAL KARTAL

HAHAHAHA GERÇEK HER DAİM GERÇEKDİR ...................

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 15.02.2018 16:13
Ahmetr SARIDO&#196;AN Ahmetr SARIDOÄAN

Cumhurbaşkanım işini bilir. Durmak yok yola devam. O istesin Afrine gitmeye hazırım. Onu çok seviyorum. Bu devlet için seve seve şehit olmaya hazırım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 15.02.2018 14:37
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