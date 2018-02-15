CNN, ABD’li bakanı uyardı: Osmanlı tokadı...

CNN International, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gelmesine saatler kala yayımladığı yazıda, Türkiye ziyaretinde "Osmanlı tokadı yeme ihtimaliyle yüz yüze" olduğunu yazdı.

Kanalın internet sitesinde Nicole Gaouette imzasını taşıyan yazıda, ABD'nin PYD ve YPG'ye yönelik maddi yardımı sürdürme kararı ve ABD'li generalin yaptığı, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" açıklamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sert tepki yer aldı.

Erdoğan, dün "Suriye'deki DEAŞ tiyatrosunun sonuna geldik. Hele hele 'Bizi vururlarsa sert karşılık veririz' diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık" demişti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BU AKŞAM GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u bu akşam kabul etmesi bekleniyor. ABD'li bakan yarın da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Görüşmelerde başlıca gündem maddesi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ve Afrin ile Menbiç'teki teröristler olacak.