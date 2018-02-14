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İşte Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri



Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki saldırgan ve hukuksuz tutumu devam ediyor. Yunan botları Türk karasularını, Yunan jetleri ise Türk hava sahasını sıklıkla ihlal ediyor.

İşte Yunanistan'ın Ege'deki küstah ihlalleri;
  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 20:19
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