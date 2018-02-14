Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:
"Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
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Vatani görevimizi ifaa ederken bizi ziyaret edip moral vermişti Allah C.C. rahmet eylesin.
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