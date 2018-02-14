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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet diliyorum

Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı , Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba 20:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Vatani görevimizi ifaa ederken bizi ziyaret edip moral vermişti Allah C.C. rahmet eylesin.

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cevapla 15.02.2018 01:01
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