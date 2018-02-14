Hop komşu nereye?

Komşu Yunanistan azıttı. Geçtiğimiz ay Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak'a çelenk atmaya çalıştı. Ancak karşısına Türk botları çıkınca rotayı kırmak zorunda kaldı. Bu olay tazeliğini korurken 27 askerin görev yaptığı Yunan Sahil Güvenlik botu kardak bölgesine girmeye çalıştı. 92 askerin bulunduğu ve 90 metreuzunluğundaki '703' bordanumaralı 'Umut' isimli TürkSahil Güvenlik botu ise Yunanbotunu engellemeye çalıştı.
Türk Sahil Güvenlik teknesi,Yunan gemisini uzaklaştırmakiçin ona çarptı. Hasar alan Yunanteknesi Midilli Adası'na çekildi.
YILDIRIM'DAN AÇIK UYARI Başbakan Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü. Çipras'a, "Ege'deki gerginlikten rahatsızız" mesajını veren Başbakan, "Tansiyonun düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı" dedi.
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