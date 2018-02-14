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Hop komşu nereye?

Hop komşu nereye?
Komşu azıttı. Geçtiğimiz ay Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 'a çelenk atmaya çalıştı. Ancak karşısına Türk botları çıkınca rotayı kırmak zorunda kaldı. Bu olay tazeliğini korurken 27 askerin görev yaptığı Yunan botu kardak bölgesine girmeye çalıştı. 92 askerin bulunduğu ve 90 metre uzunluğundaki '703' borda numaralı 'Umut' isimli Türk Sahil Güvenlik botu ise Yunan botunu engellemeye çalıştı.


Türk Sahil Güvenlik teknesi, Yunan gemisini uzaklaştırmak için ona çarptı. Hasar alan Yunan teknesi Midilli Adası'na çekildi.


YILDIRIM'DAN AÇIK UYARI
Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü. Çipras'a, "Ege'deki gerginlikten rahatsızız" mesajını veren Başbakan, "Tansiyonun düşmesi için Yunanistan gerekli adımları atmalı" dedi.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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