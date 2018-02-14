Bugün sevgiliniz Mehmetçik olsun!

Bugün kutlanacak Sevgililer Günü öncesinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. "Bu yıl hediyeler Mehmetçiğe" kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Akademisyeninden sanatçısına kadar yüzlerce ünlü isim de kampanyaya destek verdi. Hediye gönderimlerinin ilk adresi ise Mehmetçik Vakfı oldu. Kuruma kısa mesaj yolu ile gönderilen destekler dün gece rekor seviyelere ulaştı.



TÜM YURTTAN GÜÇLÜ DESTEK

İş dünyası da gelişmelere kayıtsız kalmadı. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de üyelerine "14 Şubat'ta sevgilimiz Mehmetçik olsun. Mehmetçik Vakfı'na 10 TL bağış için; 'Mehmetçik' yazıp 2582'ye kısa mesaj gönderebilirsiniz" duyurusu yaptı. Türkiye'de Mehmetçik'e karşı büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu değerin kıymetini her gün yaşamak gerekiyor. Bu yılki sevgilimiz Mehmetçik" açıklaması yaptı. Kampanyayı ilk başlatan isimlerden biri ise İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu oldu. Kadıoğlu'nun "14 Şubat'ta sevgilimiz Mehmetçik olsun. Hediyeler Mehmetçiklerimize alınsın" tweetleri binlerce retweet aldı.

Birçok kişi de Mehmetçik'e gönderdiği hediyelerin fotoğraflarını paylaşarak kampanyaya destek oldu. Öte yandan başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde planlanan Sevgililer Günü etkinlikleri de iptal edildi. Edirne'de 14 Şubat Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında Zeytin DalıHarekâtı'nı sürdüren askerlere, bilboardlar ve kentin ünlü şekerlemeleriyle, "Sevdamız vatanımız" mesajı gönderildi. Kampanyaya Anadolu'daki STK'lardan da destek geldi. Üyelerini Zeytin Dalı Operasyonu'na destek olmaya çağıran Türk Yerel Hizmet-Sen ise şu açıklamayı yaptı: "14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayalım. Ama gelin bu yıl bu sene Afrin'de ve yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele eden kahraman askerlerimize destek çıkalım. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin bir nebze yaralarının sarılması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilimiz Mehmetçik olsun. Hediyelerimiz Mehmetçiğimize olsun."



SAHTECİLERE DİKKAT UYARISI

Kısa sürede çığ gibi büyüyen kampanya sahtekârların da hedefi olunca Mehmetçik Vakfı da dün bir açıklama yaptı. www.mehmetcik.org.tr dışında bir adreslerinin bulunmadığını açıklayan kurum, duyarlı vatandaşlara da gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.



ASKERE ÇİÇEK DAĞITILDI

Türkiye genelinde organize olan lise öğrencileri de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bulundukları illerdeki komutanlıklara giderek, çiçek dağıttı. Flo Mağazacılık ve Sleepy markaları bugünkü tüm gelirini şehit ve gazi ailelerine dağıtacağını duyurdu.

SABAH