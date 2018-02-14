FETÖ’nün hamisi ABD’li senatör

ABD'nin Oklahoma Eyaleti Cumhuriyetçi Parti kongre üyesi senatörü James Lankford, FETÖ'den tutuklu NASA çalışanı Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin durumunu provoke ederek Amerikan Kongresi'ne çağrıda bulundu. Lankford, tutuklu ABD'li rahip Andrew Brunson'in da serbest bırakılması için Türkiye karşıtı kararlar almaya davet etti.



​Gülen'i asla vermeyin



Senatör Lankford Trump yönetimine yakın The Daily Caller haber sitesinde Türkiye hakkında karalama yaparak; "ABD yönetimi Türkiye'de iş sektörlerini arttırma ve geliştirme kararları almadan önce ABD'li işadamlarına bazı öneriler vermeyi düşünmeli. Örneğin Türkiye'deki Amerikalıların haksız yere cezaevlerine konulması gibi konularda…" diyerek ikili ilişkileri bozmaya yönelik bir çabaları bulunuyor. Lankfor aynı yazıda Gülen'in hiçbir koşulda Türkiye'deki Amerikalı suçlularla takas edilmemesi gerektiğini de söyleyerek FETÖ elebaşını şu sözlerle savunmuştu. "Erdoğan'ın Brunson karşılığında Gülen'i istemesi asla kabul edilemez ve ABD yönetimi tarafından da ciddiye alınmayacaktır."

Nefret kusan sözler



16 Ocak 2017 tarihinde Ankara'ya gelen James Lankford'un Washington Times gazetesindeki makalesinde Türkiye'yi sürekli terör eylemleri yapılan ve hiçbir güvenliği olmayan bir "terör ülkesi" gibi lanse etmeye çalışması, ABD'li rahip Andrew Brunson'in serbest bırakılması gerektiği yönündeki çağrısını yinelemişti.



Hain Kanter'e bile sahip çıktı





- 2014 yılında Oklahoma'daki iki FETÖ okulunun üst düzey yöneticilerinden bağış aldı.

- FETÖ elebaşı Gülen'in kesinlikle Türkiye'ye iade edilmemesi gerektiğini söyledi.

- FETÖ'cü basketçi Enes Kanter'e pasaportuna el konduğunda yardımına koştu. Kanter'i önce İngiltere'ye ardından da ABD'ye geri getirdi.

- Geçtiğimiz yıl ocak ayında FETÖ tutuklusu papaz Brunson için Ankara'ya gelip ABD basınına Türkiye'yi karaladı. Türkiye'yi terör ülkesi ilan etti.



​Twitter'dan kışkırtan yazı



Akşam'ın haberine göre Amerikalı bilim adamı Serkan Gölge'nin Türkiye'de geçerli kanıtlar olmadan cezaevine atıldığını yeni öğrendim. ABD'nin Türk yetkililer hakkında yaptırım kararları alma zamanı geldi nitekim bu yetkililer Türkiye'deki Amerikalıların haksız yere hapishanelerde bulunmalarının sebebidir. Amerikan şirketleri Türkiye'de iş yapmak konusunda dikkatli olmalılar çünkü çalışanları böylesine risklerle karşılaşabilirler."