Cumhuriyet bir yalana daha imza attı

Gayrı milli zihniyetler kamuoyunun tepkisine rağmen sinsi oyunlarını sürdürüyor. Afrin Harekatı'na milletin büyük destek vermesi ile hedeflediklerine ulaşamayan, Gezi zihniyetliler bu kez de vatandaşların kafasını çeşitli manipülasyonlarla bulandırmaya çalışıyor.



Türkiye'de son dönemde yükselen dev projeleri sindiremeyen bazı uluslararası güçler ve onların Türkiye'deki uzantıları bu kez de 3. Havalimanı'nı hedef aldı.



YİNE CUMHURİYET GAZETESİ, YİNE YALAN!



Açılışına çok kısa bir süre kalan havalimanı için başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere aslı astarı olmayan iddiaları gündeme getirdi. Genel Yayın Yönetmeni 'Vatan Hainliği'nden hüküm giyen Cumhuriyet Gazetesi 3. Havalimanı ile ilgili yaptığı yalan haberde inşaat süresince 400 işçinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ancak her zamanki gibi iddianın hiçbir belgesi ortada yoktu.





BAKANLIK YALANLADI



Cumhuriyet'in bu manipülasyon haberi sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre havalimanı inşaatında bugüne kadar 27 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şüphesiz bu 27 canın kaybedilmesi de derin bir üzüntü sebebidir. Ancak kimlerin maşası olduğu mahkeme kararları ile sabitlenen Cumhuriyet'in bu haberi hangi nedenle yaptığı gün gibi ortadadır.

YALAN HABERE ERİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 13-02-2018 tarih ve 2018/936 sayılı kararı ile Cumhuriyet'in yalan haberine erişim yasağı getirildi. Cumhuriyet yönetimi ise yalan haberi sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.