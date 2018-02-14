Geçtiğimiz haftalarda E Devlet'in resmi internet sitesi tarafından erişime açıldığı duyurulan soyağacısorgulama işlemi yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle kısa sürede kapatılmıştı. Alt üst soyağacı sorgulama hizmetinden bazı kişiler faydalanırken bazıları ise hala sabırsızlık ile bekliyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü'nden yapılan resmi açıklamaya göre ise E Devlet ile soy ağacı sorgulama bilgisinin erişime açılacağı tarih belli oldu. İşte tüm detaylar…