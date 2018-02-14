Geçtiğimiz haftalarda E Devlet'in resmi internet sitesi tarafından erişime açıldığı duyurulan soyağacısorgulama işlemi yaşanan büyük yoğunluk nedeniyle kısa sürede kapatılmıştı. Alt üst soyağacı sorgulama hizmetinden bazı kişiler faydalanırken bazıları ise hala sabırsızlık ile bekliyorlar. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü'nden yapılan resmi açıklamaya göre ise E Devlet ile soy ağacı sorgulama bilgisinin erişime açılacağı tarih belli oldu. İşte tüm detaylar…
e-Devlet soyağacı sorgulama açıldı mı? Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?
e-Devlet'te yüzlerce bilgiye ulaşabildiğimiz gibi artık soyağacı sorgulama işlemlerini de yapabileceğiz. Geçtiğimiz günlerde erişime açılan soy sorgulama sisteminde kısa sürede 300 bin kişinin üzerinde vatandaş kayıt oluşturdu. Sistemin açıldığını duyan herkes e-Devlet'e akın edince site kilitlendi ve sistem kısa bir süreliğine kapatıldı. Peki ama soy sorgulama sistemi ne zaman açılacak? Soy sorgulama sistemi açıldı mı? Soyağacı nasıl sorgulanır? e-Devlet'ye soyağacı sorgulanabilir mi? e-Devlet'te soyağacı nasıl sorgular? Tüm bu sorularımızın cevapları haberimizde...
Etiketler: e devlet , soyağacı sorgulama
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