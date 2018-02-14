Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer bugünkü köşesinde, CHP kulislerinde konuşulanları aktardı.CHP 36. Olağan Kurultayı'nda PM'nin yanı sıra yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle de yapıldığını ifade eden Bayer, "Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu 'nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı 'hesap' olduğu ortaya çıktı." dedi.Bu iki ismin, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve eski CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır olduğunu ifade eden Bayer, "Cankurtaran'ın İstanbul , Sındır'ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda değerlendirileceği kulislere yansıdı." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıs Yasemin Öney Cankurtaran, Antalya'da CHP İl Başkanlığı'nda toplantı düzenledi. Toplantıda Cankurtaran'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Nusaybin'de taş üstünde taş, baş üstünde baş koymayın" sözleri soruldu.

GÜNEYDOĞU'YU GAZZE'YE BENZETTİ

İsrail'de İbraniceyi ana dili gibi öğrenen Cankurtaran, bunun ilk kez Türkiye'de uygulanacak bir yöntem olmadığını kaydederek, Mehmetçiğin operasyon taktiğini İsrail'e, PKK'lıları ise Gazze'ye benzetti.

"MEHMETÇİĞİN YÖNTEMİ İSRAİL İLE AYNI"

"Bu bir televizyon programında da soruldu ve 'Operasyon yapılan binaların tespit edilip uyarı verilerek, içeride kimse kalmasın denilip daha sonra uyarı zaten verilmiştir diye, canlı var veya yok diye vurulma yöntemi İsrail'in Gazze'yi, Filistin'i vurma yöntemidir' dedim. CHP liderinin İstanbul İl Başkanı da Mehmetçik'e yönelik sözleriyle tepki çeken Canan Kaftancıoğlu.







