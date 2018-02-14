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2 çocuk 2 cinayet

İzmir’de 16 yaşındaki K.K., tartıştığı servis şoförünü katletti. ’ta da aynı yaştaki bir çocuk, annesinin 2 yıl önce ayrıldığı adamı kurşuna dizdi

2 çocuk 2 cinayet
Çocuklar tarafından işlenen 2 cinayet, "Gençliğim eyvah" dedirtti. 'ta 16 yaşındaki K.K., servis şoförlüğü yapan Ünal Atalayın (31) ile kavga etti. Ardından Atalayın, servis aracına bindi. Bu sırada evinden tabanca alıp dönen K.K., minibüse bindi. Öfkeli çocuk, olay yerinden kaçmaya çalışan Atalayın'a 4 el ateş etti. Hareket halindeki minibüste sırtına isabet eden bir kurşunla yaralanan Atalay'ın, kaldırıldığı hastanede can verdi. Kaçan katil zanlısı ise evinde yakalanarak kelepçelendi. Kahramanmaraş'ta ise Mustafa Ertanıdır (43), önceki akşam sokakta 2 yıl önce ayrıldığı Suzan T. (40) ve kadının ilk eşinden olan çocukları A.Y.M. (16) ve M.T.M. ile karşılaştı. Taraflar arasında geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Annesinin bulundurma ruhsatlı tabancasını alan 16 yaşındaki çocuk, Ertanıdır'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Ertanıdır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan zanlı ile annesi ve kardeşi, 300 metre ileride yakalandı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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