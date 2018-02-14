2 çocuk 2 cinayet

Çocuklar tarafından işlenen 2 cinayet, "Gençliğim eyvah" dedirtti. İzmir Konak'ta 16 yaşındaki K.K., servis şoförlüğü yapan ÜnalAtalayın (31) ile kavga etti. Ardından Atalayın, servis aracına bindi. Bu sırada evinden tabanca alıp dönen K.K., minibüse bindi. Öfkeli çocuk, olay yerinden kaçmaya çalışan Atalayın'a 4 el ateş etti. Hareket halindeki minibüste sırtına isabet eden bir kurşunla yaralanan Atalay'ın, kaldırıldığı hastanede can verdi. Kaçan katil zanlısı ise evinde yakalanarak kelepçelendi. Kahramanmaraş'ta ise Mustafa Ertanıdır (43), önceki akşam sokakta 2 yıl önce ayrıldığı Suzan T. (40) ve kadının ilk eşinden olan çocukları A.Y.M. (16) ve M.T.M. ile karşılaştı. Taraflar arasında geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Annesinin bulundurma ruhsatlı tabancasını alan 16 yaşındaki çocuk, Ertanıdır'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 13 kurşun isabet eden Ertanıdır, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan zanlı ile annesi ve kardeşi, 300metre ileride yakalandı.
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