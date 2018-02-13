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'dan 'ın kuzeyine hava harekatı

tarafından yapılan açıklamada, " kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir." denildi.

Teröristlere ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), 'ın kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

TSK'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 20:18
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