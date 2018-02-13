;
Yol Durumu
  1. Vatan aşkına
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Şehidi icraya veren avukata bir şok daha

Astsubay Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra, emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün bürosunun camları, bir kişi tarafından kırıldı

Şehidi icraya veren avukata bir şok daha
Astsubay Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olmasından bir gün sonra, emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün bürosunun camları, bir kişi tarafından kırıldı.



Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı. Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.'nın eli kesildi. H.S.A., çağrılan ambulansla tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bu arada büronun dışında asılı Avukat Emine Gün'in isminin yazdığı levha indirildi.





  • 13 Şubat 2018, Salı 19:25
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
deniz deniz

şimdi tüm hainler bu avukata sahip çıkar ,bundan eminim

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 13.02.2018 21:19
ali ali

CHP YE GİT SENİDE SAVUNSUNLAR HATTA HEMEN VEKİL YAPSINLAR

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 13.02.2018 19:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar