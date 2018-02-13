Şehidi icraya veren avukata bir şok daha
Astsubay Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra, emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün'ün bürosunun camları, bir kişi tarafından kırıldı
Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı. Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.'nın eli kesildi. H.S.A., çağrılan ambulansla tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Bu arada büronun dışında asılı Avukat Emine Gün'in isminin yazdığı levha indirildi.
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şimdi tüm hainler bu avukata sahip çıkar ,bundan eminim
CHP YE GİT SENİDE SAVUNSUNLAR HATTA HEMEN VEKİL YAPSINLAR
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