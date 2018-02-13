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Fedakar kaynana

Fedakar kaynana
Kastamonu'da yaşayan ve küçük yaştan itibaren kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören Cevdet Çubukcuoğlu'nun (60) son 3 yılda sağlık durumu ağırlaştı. Doktorları nakil olması gerektiğini açıkladı. Bunun üzerine ailesine ve yakınlarına operasyon için uyum testi yapıldı. 74 yaşındaki kayınvalide İsmet Şahin'in böbreğinin damadına uyum sağladığı anlaşıldı. Bunun üzerine ikili ameliyata alındı.


Nakil başarılı bir şekilde yapıldı. Hastalılığının 3.5 yıldır hızlı bir şekilde ilerleme gösterdiğini belirten Cevdet Çubukcuoğlu, "Rahatsızlığım uzun zamandır vardı ama son 3.5 senedir hızlı bir ilerleme gösterdi. Diyaliz safhasına gelmek üzereyken, kayınvalidem kendi gönlü ve arzusuyla kabul etti. Teşekkür ediyorum" dedi. İsmet Şahin ise "Bizim yediğimiz yemekleri damadım yiyemeyince çok üzülüyordum. Benim böbreğimin uygun olduğunu söyledi doktor. 'Bağışlayabilirsin' dediler, bende 'tamam' dedim. Kastamonu'dan geldik. Hem damadımı hem kızımı ikisini de seviyorum" diye konuştu.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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emmi emmi

allah gönlüne göre versin teyzem

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evet0
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cevapla 13.02.2018 09:32
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