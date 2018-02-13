Fedakar kaynana

Kastamonu'da yaşayan ve küçük yaştan itibaren kronik böbrek yetmezliği tedavisi gören CevdetÇubukcuoğlu'nun (60) son 3 yılda sağlık durumu ağırlaştı. Doktorlarınakil olması gerektiğini açıkladı. Bunun üzerine ailesine ve yakınlarına operasyon için uyum testi yapıldı. 74 yaşındaki kayınvalide İsmetŞahin'in böbreğinin damadınauyum sağladığı anlaşıldı. Bunun üzerine ikili ameliyata alındı.
Nakil başarılı bir şekilde yapıldı. Hastalılığının 3.5 yıldır hızlı bir şekilde ilerleme gösterdiğini belirten Cevdet Çubukcuoğlu, "Rahatsızlığım uzun zamandır vardı ama son 3.5 senedir hızlı bir ilerleme gösterdi. Diyaliz safhasınagelmek üzereyken, kayınvalidemkendi gönlü ve arzusuyla kabuletti. Teşekkür ediyorum" dedi. İsmet Şahin ise "Bizim yediğimiz yemekleri damadım yiyemeyince çok üzülüyordum. Benim böbreğimin uygun olduğunu söyledi doktor. 'Bağışlayabilirsin' dediler, bende'tamam' dedim. Kastamonu'dangeldik. Hem damadımı hem kızımıikisini de seviyorum" diye konuştu.
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allah gönlüne göre versin teyzem
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