Dost kazığı!

Eskişehir'de ilginç bir hırsızlık yaşandı. Playstation dükkanını işleten Bestami Çevik, geçtiğimiz pazar arkadaşıyla birlikte mangal yaptı. Yemek dönüşü de dostu M.K.'nın evinde kaldı. Sabah olduğunda ise dükkanını açtı. Soyulduğunu görünce şaştı, kaldı. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Hırsızın, Bestami Çevik'in mangala gittiği ve evinde kaldığı M.K. olduğu ortaya çıktı. Arkadaşı tarafından soyulduğunu öğrenen Çevik, bir şok daha yaşadı. Gözaltına alınan M.K. ise serbest bırakıldı. İddialara göre dışarı çıkınca dükkan sahibine ağır tehditler yağdırdı. Mağdur Bestami Çevik, başına gelenleri şöyle anlattı: "Pazar günü sabaha karşı saat 04.30 civarlarında dükkanıma girdiler soydular. Dükkana giren arkadaşbenim de arkadaşımdı. Beni o gecemangala davet ettiler.
'BU ADAM SOYULUR MU?' Ben uyuduktan sonra montumun cebinden anahtarlarımı alıp dükkanı soymuşlar. Bu çocuklardan şüphelendiğim zaman bana bazı mesajlar attılar. 'Sen bizden mişüpheleniyorsun, ayıp' gibisinden. Sonra sosyal medyada paylaşım yaptılar. 'Böyle adamı kimsoyabilir?', 'Bu adam soyulur mu?' gibisinden. Bu mesajlarının akabinde kendilerinin olduğu ortaya çıktı zaten. Kendilerine o kadar iyiliğimin dokunduğunu bildikleri ve bunu da yazıya döktükleri halde bana bunu yaptılar. Ve dalga geçer gibi bumesajları yayınladılar." Yaşadığı olaydan ders çıkardığını da dile getiren Çevik, "Emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Böyle kısa bir süredehem makineme kavuşturdu hemsuçluları buldu. Daha ceza almadı suçlular ama inşallah ceza alacaklar. Evlilik hayallerim vardı. Buhayallere tekrar kavuştum" diyerek sözlerini bitirdi.
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