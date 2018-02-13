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Dost kazığı!

Playstation dükkanı işleten Bestami Çevik, mangal yaptığı arkadaşının evinde kaldı. Ancak dost bildiği kişi gece yarısı tüm anahtarlarını aldı. İşyerinde soygun yaptı...

Dost kazığı!
Eskişehir'de ilginç bir hırsızlık yaşandı. Playstation dükkanını işleten Bestami Çevik, geçtiğimiz pazar arkadaşıyla birlikte mangal yaptı. Yemek dönüşü de dostu M.K.'nın evinde kaldı. Sabah olduğunda ise dükkanını açtı. Soyulduğunu görünce şaştı, kaldı. Hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Hırsızın, Bestami Çevik'in mangala gittiği ve evinde kaldığı M.K. olduğu ortaya çıktı. Arkadaşı tarafından soyulduğunu öğrenen Çevik, bir şok daha yaşadı. Gözaltına alınan M.K. ise serbest bırakıldı. İddialara göre dışarı çıkınca dükkan sahibine ağır tehditler yağdırdı. Mağdur Bestami Çevik, başına gelenleri şöyle anlattı: "Pazar günü sabaha karşı saat 04.30 civarlarında dükkanıma girdiler soydular. Dükkana giren arkadaş benim de arkadaşımdı. Beni o gece mangala davet ettiler.


'BU ADAM SOYULUR MU?'
Ben uyuduktan sonra montumun cebinden anahtarlarımı alıp dükkanı soymuşlar. Bu çocuklardan şüphelendiğim zaman bana bazı mesajlar attılar. 'Sen bizden mi şüpheleniyorsun, ayıp' gibisinden. Sonra sosyal medyada paylaşım yaptılar. 'Böyle adamı kim soyabilir?', 'Bu adam soyulur mu?' gibisinden. Bu mesajlarının akabinde kendilerinin olduğu ortaya çıktı zaten. Kendilerine o kadar iyiliğimin dokunduğunu bildikleri ve bunu da yazıya döktükleri halde bana bunu yaptılar. Ve dalga geçer gibi bu mesajları yayınladılar." Yaşadığı olaydan ders çıkardığını da dile getiren Çevik, "Emniyet güçlerine teşekkür ediyorum. Böyle kısa bir sürede hem makineme kavuşturdu hem suçluları buldu. Daha ceza almadı suçlular ama inşallah ceza alacaklar. Evlilik hayallerim vardı. Bu hayallere tekrar kavuştum" diyerek sözlerini bitirdi.
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