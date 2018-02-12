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Başbakan Yıldırım ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı ile Berlin'de bir araya gelecek

Başbakan Yıldırım Merkel ile görüşecek

Başbakan 'ın, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela ile Berlin'de bir araya geleceği bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Şubat perşembe günü Merkel ve Yıldırım'ın yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardından düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacaklarını ifade etti.

Berlin'deki görüşmenin ardından Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek Başbakan Yıldırım'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyetin diğer ülke temsilcileriyle ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 23:14
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