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Ve tarih verildi! Bu sene açılıyor


Bakan Arslan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın teröristlere ve teröre karşı yapılan bir operasyon olduğuna dikkati çekti. Terörle mücadelenin devam edeceğini ifade eden Arslan, "Bu mücadelenin adı, nereden gelirse gelsin teröre, teröristlere karşı mücadeledir ve ülkemizin bekasına gelecek herhangi bir sıkıntı varsa onun tedbirini almaktır." diye konuştu.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 15:23
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