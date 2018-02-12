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köyünde 'nin silah deposu böyle vuruldu

() tarafından Afrin’de yürütülen “Zeytin Dalı harekatı” kapsamında köyünde terör örgütü ’ye ait bir cephanelik vuruldu. Cephaneliğin havaya uçurulma anı saniye saniye kaydedildi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 15:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

ELİNİZE KOLUNUZA SAĞLIK KARDEŞLERİM

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 12.02.2018 16:23
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