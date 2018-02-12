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yoğun bakımda

Yeşilçam'ın ünlü aktörü (69) beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen İnanır, yoğun bakıma alındı.

Kadir İnanır yoğun bakımda
Türk Sineması'nın ünlü ismi dün akşam hastaneye kaldırıldı. İstanbul Fulya'daki özel bir hastanede beyinde pıhtı atması nedeniyle operasyon geçiren İnanır'ın yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Hastaneden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, 69 yaşındaki sanatçının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinemaya 1968 yılında küçük bir rolle adım atan İnanır, Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Bugüne kadar 182 sinema filmi ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın, "en iyi erkek oyuncu" dalında bir çok ödülü bulunuyor.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 06:33
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

CENABI ALLAH,TAN ACİL ŞİFALAR DİLERİM.İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞUR KADİR BABA.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:31
mehmet ali mehmet ali

neden üzülemedim acaba?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:25
rasim g&#252;l rasim gül

Kadir İnanıra acil şifalar dilerim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 10:06
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