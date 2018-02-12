Orta Doğu'da terör örgütlerini kuran ve destekleyen Amerika'nın Savunma Bakanı Jim Mattis, SDG militanları hakkında açıklama yaptı.
"AFRİN'E GEÇENLER OLDU"
Daha önce, Türkiye'nin teröristleri sınırlarından temizlemek için Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı teröristlerin Afrin'e geçmediğini söyleyen Mattis, şimdi de itiraflarda bulundu. Mattis, ABD tarafından, PYD'li teröristlerden oluşturulurak kurulan terör oluşumu SDG'den Afrin'e geçişlerin olduğunu kabul etti.
Mattis, Avrupa seyahati sırasında gazetecilere DEAŞ'la mücadele konusunda açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.
DEAŞ'a karşı mücadelenin Suriye'de devam ettiğini söyleyen Mattis, PYD/PKK'nın öncülüğünü yaptığı SDG içerisindeki bazı Kürtlerin Afrin'deki operasyonlar sebebiyle "dikkatlerinin dağıldığını" ve Afrin'e kaydığını belirtti.
Mattis şunları kaydetti:
SKANDAL SÖZLER: "AFRİN SALDIRI ALTINDA"
"Ayrıca şu anda Afrin'de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin'de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin'e) kaydı."
"TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE SİLAHLI AYAKLANMA..."
Mattis ayrıca, Türkiye'nin, sınırları içerisinde "silahlı ayaklanmanın" devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz." dedi.
RESMEN AÇIKLADILAR
Pentagon daha önce bazı SDG unsurlarının kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin kaydırıldığını belirtmemişti.
CANİKLİ İLE GÖRÜŞECEK
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.
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HA DOMUZ HA A B D FARK YOOOOOK....................
insanlık düşmanı katliamcı kardeşi kardeşe kırdıran terörü terörizmi oluşturan destekleyen faşist siyonist abd israil batı devletleri mafya yöntemleriyle terörizimle her yere alana kan ve zulüm getirmekten başka demokrasi adalet insan hakları adına hiç bir şey yapmadınız terkedin defolun gidin ortadoğudan asyadan afrikadan SORUN SİZLERSİNİZ KAN EMİCİLER ŞEYTANINIZDAN BULASINIZ
ş turumpun arakasındaki beyaz şeytan her yerde var geçende güney koreyle kuzey korenin anlaşamsındad masada bu şeytan vardı niye oçocuğu kimi bir şekilde bu şeytan yiyecek
TERÖRİST BAŞLARININ TA KENDİLERİ BU FESAT,ZALİMLERDİR.TERÖRİST BAŞI ABD KAFİRİ.
bu amerikalı hainlere çapraz soru sorulunca hemen çözülüyorlar. itirafları kaçınılmaz oluyor.
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