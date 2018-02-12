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Binlerce emekliye büyük müjde!

Binlerce emekliye büyük müjde!

Soruları yanıtlayan Turan, 2015 yılında hükümetin de aldığı bir kararla hemen hemen bütün projelerde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekliye sunduklarını söyledi ve "2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yılda hedefimiz hiç ev sahibi olmayan en az 15 bin emekli vatandaşımızı ev sahibi yapmak" dedi.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 13:47
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