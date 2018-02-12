Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye uyarı

Başbakan Binali Yıldırım, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Yıldırım ve Zaev baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ABD'ye rest çeken Başbakan Binali Yıldırım Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin de açıklamalar yaptı.

AB'YE MASAJ

Hem AB hem de AB'ye mesaj veren Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle:Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmazsa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız.

'ABD ARTIK AKLINI BAŞINA TOPLASIN'

Bu sadece Türkiye'nin huzuru için değil, bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz. 3.5 milyon Suriyeli niye bizim ülkemizde? Canlarını kurtarmak için geldiler. Dolayısıyla bizim amacımız, Fırat Kalkanı ile Münbiç-Azez-Cerablus arasını nasıl ki temizlediysek, Afrin'i de terör oluşumlarından temizleyeceğiz. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

Hem Afrin'de yaparız hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok.Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız."

HDP'Lİ BULDAN VE ÖNDER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz.