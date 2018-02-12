Başkentteki davalarda 205 darbeciye ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gecenin ilk saatlerinde harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbeciler hakkında ilk soruşturma açıldı ve şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındı.

Hazırlanan iddianameler neticesi birçok darbe girişimi davasının açıldığı Ankara'da darbeciler, ilk kez 6 Şubat 2017'de hakim karşısına çıktı.

Başkentte şimdiye kadar 9 darbe girişimi davası karara bağlandı.

MESLEKİ GEÇMİŞLERİNİ ANLATARAK DARBE GİRİŞİMİNİ GEÇİŞTİRDİLER

Davalarda cezaya çarptırılan FETÖ'cü darbecilerin mahkemedeki savunmalarının uzun bir bölümünü mesleki deneyimlerini anlatmaları oluştururken 15 Temmuz'da yaşadıklarını kısa cümlelerle birkaç dakikada geçiştirmeleri dikkati çekti.





Hüküm giyen sanıkların çoğu, "tatbikat" olduğunu düşünerek hareket ettiklerini, yaptıkları eylemlerin kanuna aykırı olmadığını savundu.

Mahkemelerde örgütsel tavır niteliğindeki ortak söylem birliği içinde olan sanıklar, kamu kurumlarının gasbı, komutanlar ve bürokratların derdest edilmesi gibi eylemlerini "terör tehdidi" nedeniyle yaptıklarını ve eylemlerini emir komuta zinciri içinde hareket ederek gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

Bugüne kadar Ankara'da karara bağlanan 9 dava ve sanıklara verilen cezalar şu şekilde:

FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASI DAVASI: 24 SANIĞA CEZA

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5 sanık ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış'a da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığın beraatine hükmetti.

TÜRK TELEKOM BASKINI DAVASI: 28 SANIĞA CEZA

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin dava 11 Ocak 2018'de sonuçlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 13'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 15'ini müebbet hapis cezasına çarptırdı, bir sanık ise beraat etti.

Ayrıca, sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplam bin 519 yıl hapis cezası verildi.

ESKİ SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI'NA MÜEBBET HAPİS, 25 SANIĞA CEZA

Darbe teşebbüsünde Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 28 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Ekim 2017'de karara bağlandı.

Aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'in de yer aldığı 23 sanık müebbet hapis cezası alırken, 2 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Mahkeme, 3 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.

TÜRKSAT BASKINI DAVASI: 13 SANIĞA CEZA

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 4 firari sanığın dosyası ayrıldı, tutuklu 13 sanığa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca, eski asker olan sanıkların TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

MEBS OKULU DAVASI: 19 SANIĞA CEZA

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulundaki (MEBS) darbe girişimi davasının karar duruşması da 13 Ekim 2017'de Ankara Adliyesinde görüldü.

Mahkeme, sanıklardan 4'üne ağırlaştırılmış müebbet, 11'ine müebbet, 4'üne de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan 7'si ise beraat etti.

ORGENERAL BAŞOĞLU'NUN KAÇIRILMASI DAVASI: 7 SANIĞA CEZA

Darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, ikisi müebbet, ikisi de müebbet ve 7 yıl 6'şar ay ceza aldı.

Mahkeme, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ile eski tabip binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde vatani görevlerini yapmakta olan 2 er ise beraat etti.

TANKLA VATANDAŞLARI EZEN DARBECİLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 4 SANIĞA CEZA

Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve "Mesut Yağan" isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada 18 Ocak'ta karar çıktı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Koçoğlu'nun ayrıca "nitelikli öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararda, suç işleme kasıtlarının olmadığı gerekçesiyle diğer 34 sanığın beraatine hükmedildi.

164 SANIKTAN 100'ÜNE BERAAT, 64 SANIĞA CEZA

Darbe girişimi gecesi, Kara Harp Okulundan helikopterle Genelkurmay'a giderek darbe girişimine destek oldukları iddiasıyla 8'i rütbeli, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri 164 kişi hakkında açılan dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Geçen hafta karara bağlanan davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 100'ü hakkında ise "suç işleme kastı olmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

ÖZEL HAVA ALAYI DARBE DAVASI

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 27 sanığın yargılandığı davada 2 Şubat 2018'de karar çıktı.

Sanıklardan 14'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7'sine müebbet hapis cezası veren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 11 sanığı ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Mustafa Güngör'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren heyet, Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereği takdir indirimine giderek sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

Ayrıca tutuksuz 5 sanığın dosyalarının ayrılmasına ve başka bir dava dosyası üzerinden yargılanmalarına devam edilmesine karar verildi.

MAHKEMELERDEN SUÇLU VE SUÇSUZ AYRIMI

Böylece, yargılamalar sonunda Ankara'da karara bağlanan dava sayısı 9'a ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın eski komutanı olan Muhsin Kutsi Barış'ın iki ayrı davada hüküm giydiği kararlar neticesinde ceza alan darbeci sayısı 205 oldu.

Öte yandan, davalarda çoğu er ve askeri öğrenci olmak üzere 148 sanık beraat etti.