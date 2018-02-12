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12. kattan düşen kardeşini yakaladı ama..

'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaatın 12. katından düşen işçi ile onu zeminde tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı.

12. kattan düşen kardeşini yakaladı ama..

'da inşaattan düşen işçi ile zeminde onu tutmaya çalışan ağabeyi yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta Ali Faraşoğlu, aynı binada birlikte çalıştığı kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu'nun dengesini kaybederek 12. kattan düştüğünü fark etti.

KOLLARINI AÇARAK TUTMAYA ÇALIŞTI
Yunus Emre Faraşoğlu, zeminde kollarını açarak kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üstüne düştü.Ağır yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu ile bacakları kırılan ağabeyi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma kapsamında inşaatın müteahhidinin gözaltına alındığı öğrenildi.




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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 17:32
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