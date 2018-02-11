Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266'ya yükseldiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 10 Şubat 2018 tarihinde, 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur" denildi.
TSK'dan flaş açıklama! İşte öldürülen terörist sayısı
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda 23. güne girilirken Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamayla toplam 1266 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266'ya yükseldiğini açıkladı.
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