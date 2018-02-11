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Teröristlerin son yalanı da elinde patladı

'de süren 'yla iyice köşeye sıkışan terör örgütü yandaşları kara propagandaya devam ediyor. Bu kez de 2017 yılı Mart ayında Tunceli'de öldürülen 14 'lının görüntülerini, asker cenazeleri diye yaymaya çalıştılar.

Teröristlerin son yalanı da elinde patladı

'de dün kırıma uğrayan helikopterde 2 askerimiz şehit olmuştu. Terör örgütü yandaşları ise sosyal medyada bir video paylaşıp helikopterde aslında 14 askerin şehit olduğu yalanını yaymaya çalıştı.

Ancak yaydıkları videoda, aslında JÖH timi tarafından Tunceli'de öldürülen 14 'lı teröristin görüntüleri vardı.

Mart 2017'de Tunceli'de, insansız hava aracı ile tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için sabaha karşı harekat düzenlenmişti. Çatışmalar devam ederken aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 14 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı. Teröristlerin cesetleri helikopterle alınarak kimlik tespiti için Adli Tıp'a götürülmüştü.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 10:57
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

VATAN HAİNİ,KAFİR,ZALİM,BOZGUNCULAR.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 11.02.2018 11:59
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