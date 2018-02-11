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Terör örgütü / hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor

'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı. tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde /KCK/-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü PYD/PKK hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor

Kilis-Hatay hattının kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü /'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 19:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

bu pkklıların kökünü kazıyın

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 11.02.2018 19:57
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