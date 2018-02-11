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Hulusi Akar'dan flaş Afrin mesajı

Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, "Masum ve siviller bizim için dokunulmazdır. Şehit ve gazilerimizin tek kanı yerde kalmayacak. Bölgedeki teröristlerin kökü kazınana kadar mücadele sürecek" dedi.

Hulusi Akardan flaş Afrin mesajı

Genelkurmay Başkanı , sınırında incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Hulusi Akar'ın inceleme ve denetimlerin ardından kentten ayrıldığı öğrenildi.

ORG. AKAR'DAN AFRİN AÇIKLAMASI
Org. Akar yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır. Bölgedeki teröristlerin kökü kazınana kadar mücadele sürecek" dedi.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 19:50
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