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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Afrin tepkisi

MHP Genel Başkanı , 'nun "Afrin'e girmeyelim" sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Bahçeliden Kılıçdaroğluna Afrin tepkisi

MHP lideri Antalya'da İl ve İlçe Başkanları Toplantısı kapanış oturumunun ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada lideri 'nu topa tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'e girmeyelim." sözlerini de hatırlatan MHP lideri, "Alın PKK'yı vurun CHP'ye" dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"ALIN PKK'YI VURUN CHP'YE"
"Kılıçdaroğlu ne derse desin, Afrin'e mutlaka girilmeli, Afrin mutlaka teröristlerden tepeden tırnağa arındırılmalıdır. Menbiç'te /PYD durduğu müddetçe terör koridoru riski bertaraf olmayacaktır.

Afrin'e girmeyeceksek Zeytin Dalı Harekatı'nı niye başlattık? Dağda taşta terörist ararken bunların şehir merkezine sığınacağını Kılıçdaroğlu bilmiyor mu? Muhasebeci Kenan da mı bilmiyor?

Musul'da tekledi muhasebeci oldu, bari Afrin konusunda sıkı dursun da görelim. Amasız, fakatsız terörle mücadeleye destek verdiğini göreniniz bulundu mu? Alın PKK'yı vurun CHP'ye."

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 13:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

devlet baba kılıctaroğlu kör olmuş artık onun kalpini nefret bürümüş terör örküdüyle kol kola geze geze ona ne söylesen fayda etmez :

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 00:10
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