"Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yakup ve Er Ahmet ile Zeytin Dalı Harekatı şehitleri anıldı.

Genelkurmay Başkanlığının video paylaşım sitesi YouTube hesabından paylaşılan görüntülere göre, Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yakup ve Er Ahmet için Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile Hakkari'de şehit olan bazı askerler de unutulmadı.

Sunucu Albay Erhan Altunok'un şehitlerin isimlerini söylemesine salondakiler "Burada" diye karşılık verdi.

Etkinlikte ayrıca PYD/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Fatma Avlar da anıldı.

Daha sonra Birinci Dünya Savaşı şehitlerinden Er Yakup ve Er Ahmet'in özgeçmişleri okundu. Bu sırada salonda duygusal anlar yaşandı.

Şehit Er Yakup'un torunu Celal Ayhan, törende yaptığı konuşmada, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugünü dedesiyle buluşma günü ilan ettiğini ifade etti.

Şehit Er Ahmet'in torunu Mehmet Sönmez ise bugüne kadar şehit dedesine ulaşma hayali kurduğunu belirterek dedesinin kaydını kendisine ulaştıran Genelkurmay Başkanlığına teşekkür etti.

Kaydı eline aldığından yaşadığı mutluluğu anlatan Sönmez, Allah'tan Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine zeval vermemesi dileğinde bulundu.

Tören sonunda şehitlerin diğer torunları da duygu ve düşüncelerini dile getirdi.