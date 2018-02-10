Bahçeli: Kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da düzenlenen il ve ilçe başkanları toplantısında konuştu.

MHP'nin yüzde 10'luk baraj sorunu olmadığını belirten Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"FETÖ İHANETİNİN YARIM KALMASINA ÜZÜLENLER.."

"Devlet gittikten, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeşerip billurlaşması bu kavrayış ve beka endişesi çemberinde vücut bulmuştur. Türk milleti 16 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, yeni hükümet etme sisteminin içinde başından sonuna kadar vardır ve paydaşıdır. Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı 1'e çıktığını ne zaman idrak edecekler? Yüzde 10'u ağızlarında sakız gibi çiğneyenler, korktuğumuzdan, indiğimizden, gerilediğimizden dolayı ittifaktan medet umduğumuzu yüzsüzce diline dolayanlar, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin yarım kalmasından içten içe üzülen kokuşmuşlardan başkası değildir.







"KISKANANLAR ÇATLASIN"

Bunlar eski Mısır'da yaşasalar Hz. Musa'ya karşı Firavun'la birleşirlerdi. Bunlar Kerbela'da olsalar Yezid'in yanında saf tutarlardı. Ve bunlar 919 yıl önce başlayan Haçlı seferlerine katılıp Türk ve Müslüman kanı dökmek için vampir gibi ileri atılırlardı. 'MHP'nin baraj sorunu yok' diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. 'MHP büyüyor, güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor' diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar. 'Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın' diyorum, çatlaya çatlaya, patlaya patlaya dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar."