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'dan Afrin açıklaması

'nın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'e yükseldi, 11 asker de yaralandı.

TSKdan Afrin açıklaması

'nın 22. gününde, düşen Atak helikopterinde şehit olan 2 asker ile birlikte şehit sayısı 11'ye yükseldi, 11 asker de yaralandı.

(), Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 5 askerin şehit olduğunu, 9 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada ''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

İKİNCİ AÇIKLAMA: 2 ŞEHİT 4 YARALI
TSK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

TSK'DAN YAPILAN ÜÇÜNCÜ AÇIKLAMA
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'de devam eden operasyonlar esnasında 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 19:50
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