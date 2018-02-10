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Başbakan: ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez

Başbakan Binali Yıldıırm, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'nin 35 yıldır buna benzer operasyonlar yaptığını belirten Yıldırım, Afrin operasyonunun Türkiye ekonomisini etkilemeyeceğini söyledi.

Başbakan: Türkiye ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez

"('de yürüttüğümüz operasyon, ekonomiyi olumsuz etkileyecek) dediler. ekonomisi böylesi operasyonlardan etkilenmez, Türkiye 35 yıldan beri buna benzer operasyonları yapıyor. Irak'ta, Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Afrin'de teröre karşı teröristlerin yok edilmesi için bu operasyonlarımızı sürdürmeye kararlıyız."

"Suriye'de terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Meğer bu terör örgütlerinin ne kadar da sevenleri varmış. Aman, bir girdik her taraftan ses geliyor. Ama biz orada sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz, terör örgütlerinin arkasına saklanan emperyal güçlere karşı da mücadele ediyoruz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi."

"Şehitlerimiz olacak, acı yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatan toprak bütünlüğünü muhafaza etmenin, 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyal emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz. İstiklal Savaşı'nda nasıl şehitler verdikse, nasıl vatanı kurtardıksa, düşman işgalinden nasıl Türkiye'yi çıkardıksa, 15 Temmuz'da alçak darbecilere nasıl Türkiye'yi dar ettikse şimdi de içeride ve dışarıda PKK, YPG, PYD, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek, bunun için gereken her şey yapılacak."

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim amacımız topraklarımıza yönelen silahları, terör faaliyetlerini sona erdirmek. Kilis'e, Reyhanlı'ya, Hassa'ya, Kırıkhan'a atılan o roketleri, füzeleri tamamen ortadan kaldırmak. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızı kullanarak bu mücadeleyi yapıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için her türlü tedbiri aldık almaya devam ediyoruz.

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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 19:40
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