TSK konvoyu İdlib'e intikal etti

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı. Konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde bugün gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlandığını duyurdu. Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:" Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 9 Şubat 2018 tarihinde Tal Tukan bölgesinde gözlem noktalarından 5'incisi olan 7 no'lu Gözlem Noktası tesisi çalışmalarına başlanmıştır." Türk askerinin Tal Tukan bölgesine giderken Suriyeliler tarafından çoşkuyla karşılandı. Türk askerinin coşkuyla karşılanması sırısında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

HEMEN KARŞISINDA ESED REJİMİ VE İRAN DESTEKLİ GRUPLAR VAR

Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması.





Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı. Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor.





İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.