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Dışişleri'nden ABD'ye: Ciddiye almak mümkün değil

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, ABD Sözcüsü'nün Türk yargısıyla ilgili sözlerine cevap verdi.

Dışişlerinden ABDye sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert'in üyeliğinden tutuklu bulunan 'nin yargılanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil 'nin Anayasası'na, yasalarına ve delillere göre karar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, Nauert'in, Serkan Gölge'nin yetersiz delillerle mahkum edildiği yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

, cevabında, "Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Türk yargısı hakkındaki ön yargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir. Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye'nin Anayasası'na, yasalarına ve delillere göre karar verir. ABD'li muhataplarımızın, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Neuert, FETÖ üyeliğinden tutuklanan Serkan Gölge'nin mahkum edilmesinden dolayı "derin kaygı duyduğunu" açıklamıştı.

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Serkan Gölge'ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 21:10
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