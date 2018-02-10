Şehit ailesine taziye telgrafı

; 22 / 9 17 / 7 12 / 5 2 / -9 17 / 6 16 / 6 13 / 5 21 / 15 2 / -11 15 / 5 16 / 11 14 / 6 16 / 6 16 / 0 9 / -3 15 / 6 13 / 2 6 / -2 12 / 3 14 / 6 15 / 9 12 / 8 14 / 2 15 / 3 15 / 9 16 / 1 15 / 7 6 / 5 14 / -2 11 / 0 4 / -6 13 / 5 16 / 6 16 / 8 14 / 3 8 / 0 19 / 8 14 / 1 13 / 4 14 / 7 16 / 12 17 / 7 14 / 5 17 / 7 3 / -8 11 / 2 15 / 3 14 / 4 7 / 6 16 / 4 18 / 10 16 / 8 16 / 6 11 / 5 14 / 2 15 / 10 14 / 8 20 / 12 14 / 8 10 / 0 15 / 5 17 / 5 18 / 7 22 / 9 15 / 7 17 / 8 14 / 7 16 / 6 12 / 6 12 / 3 18 / 10 14 / 8 11 / 5 16 / 7 14 / 8 14 / 1 13 / 5 7 / -3 15 / 8 13 / 2 13 / 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İlker Ağçay'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağçay'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi 18:34
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