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Şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de şehit olan piyade sözleşmeli er Ağçay'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı , Hakkari'de teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er İlker Ağçay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Ağçay'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi 18:34
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