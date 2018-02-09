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jetleri 'nin komuta merkezini vurdu

Gece yarısı gerçekleşen hava harekatında merkez, Minniği, Bafilun Dağı, Raco ve Kefr Cenne'deki terör mevzileri yerle bir edildi. Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi.

Türk jetleri YPGnin komuta merkezini vurdu

savaş uçakları, dört günlük bir aranın ardından 'nin terör mevzilerini bombardımana tuttu. Gece yarısı gerçekleşen hava harekâtında vurulan yerler arasında merkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de var.

Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi. Afrin merkezde YPG'nin komuta merkezinin vurulduğunu belirten yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Menbic üstünden de geçtiğini aktarıyor.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 09:27
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