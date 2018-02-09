Türk savaş uçakları, dört günlük bir aranın ardından YPG'nin terör mevzilerini bombardımana tuttu. Gece yarısı gerçekleşen hava harekâtında vurulan yerler arasında Afrinmerkez, Minniğ, Bafilun Dağı, Raco bölgesi ve Kefr Cenne de var.

Sosyal medyaya yansıyan video kayıtlarında jetlerin sesi net şekilde duyulurken, Afrin merkezden de ilk görüntüler ve fotoğraflar geldi. Afrin merkezde YPG'nin komuta merkezinin vurulduğunu belirten yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Menbic üstünden de geçtiğini aktarıyor.