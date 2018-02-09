İki askerimizi şehit eden kadın teröristler böyle görüntülendi

Dün Afrin'de, tank savar saldırısı sonucu iki askerimiz şehit olmuştu. Bu hain saldırıyı yapan iki YPG'li kadın teröristin, Mehmetçik'in koordinatlarını belirlediği ve saldırıyı yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

İki YPG'li teröristin, altlarında kamuflaj, üstlerinde ise sivil kıyafetler olması dikkat çekti. Bilindiği gibi teröristler bu YPG'liler öldürüldüğünde "Sivilleri öldürüyorlar" propagandası yapıyor.

TSK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TSK olay ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

" Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

"KARŞILIK VERİLDİ"

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı dileriz."