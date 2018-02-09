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İki askerimizi şehit eden kadın teröristler böyle görüntülendi

Afrin'de terör örgütü 'ye yönelik düzenlenen 'nın 21. gününe girildi. Bölgede teröristlerle kahramanca mücadele eden askerlerimize karşı, terör örgütü mensupları ABD'den aldıkları silahlarla haince saldırıyor. O saldırı anlarından birinde 2 kadın teröristin kameraya çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.

İki askerimizi şehit eden kadın teröristler böyle görüntülendi

Dün Afrin'de, tank savar saldırısı sonucu iki askerimiz şehit olmuştu. Bu hain saldırıyı yapan iki 'li kadın teröristin, Mehmetçik'in koordinatlarını belirlediği ve saldırıyı yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

İki YPG'li teröristin, altlarında kamuflaj, üstlerinde ise sivil kıyafetler olması dikkat çekti. Bilindiği gibi teröristler bu YPG'liler öldürüldüğünde "Sivilleri öldürüyorlar" propagandası yapıyor.

TSK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
olay ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

" Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 07 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Bülbül güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik. /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

"KARŞILIK VERİLDİ"
Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı dileriz."

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 09:44
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

Amerikan uşaklıgı bir yere kadar bedelini fazlasıyla ödeyecekler...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:35
ado ado

e bu köpekleri bulun imha edin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 12:05
ayhnkrblt ayhnkrblt

bunları sivil görünümlü terörist olarak, batının masum göstermeye çalıştığı cici teröristleri olarak bütün dünyaya servis etmek gerek. görsünler karşımızdaki ABD nin uyguladığı bu taktikleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 10:03
BGK BGK

Kimse çıkıpta bu teröristler öldürüldüğünde insan hakları polemiği yapmasın bunların yaşaması dünya için tehlikelidir teröre destek verenlerde teröristtir

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 09:48
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