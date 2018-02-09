Finlandiya'nın YLE televizyonuna çıkarak FETÖ'cü olduklarını belirten ve kendilerini gizlemek için otomobillerinin arkasına Türk bayrağı astıklarını anlatan karı-koca, "Evden dualarla çıkıyoruz, gelecek miyiz belli değil. Kendi içimizde hapisteyiz. Şu an bu evin adresi devletin kayıtlarında yok. Kendimizi koruma altına almaya çalışıyoruz. Arabamızın köşesinde sigara ve çakmak var; kullanmadığım halde. Biri görse 'onlardan değil desin' diye. Darbeden sonra evi temizledik, örgüt adına olan yayınları topladık" şeklinde Türkiye aleyhinde propaganda yapmıştı.





KENDİSİ TUTUKLANDI, EŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde İstanbul polisinin görüntülerden yola çıkarak sürdüğü iz üzerine görüntülerdeki araç Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede bulundu. Torpidosunda sigara ve çakmaklık, arka camında ise Türk bayrağı bulunan aracın Serdar ve Merve A. çiftine ait olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Hâkimlikte sorgulandı. Serdar A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi Merve A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





TÜRKİYE HAKKINDA KARA PROPAGANDA YAPMIŞTI

Finlandiya televizyonunda Türkiye aleyhine keskin sözler söyleyen ve FETÖ'cü olduğunu ilan eden Serdar A.'nın İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda FETÖ'cü olduğunu inkâr etmesi dikkat çekti. Görüntülerdeki kişi olduğunu kabul eden ve Finlandiyalı televizyoncularla çekim yaptığını doğrulayan Serdar A., şunları söyledi: "1999-2000 döneminde örgütün dershanesinde öğretmen olarak göreve başladım. 2000 yılında ayrıldım. Sonrasında FETÖ ile ilgisi olmayan bir dershanede bir buçuk yıl daha çalıştım. Tekrar geri döndüm. 2013 yılına kadar 5 sene daha örgüt dershanesinde çalıştım. 250 bin-300 bin TL kadar bir sermaye ile kendime bir etüt merkezi açmayı planladım. Daha sonra darbe oldu ancak okulum KHK ile kapatılmadı. Bir şikâyet sonrasında Kaymakam tarafından kapatıldı. Aslında ben 17-25 Aralık'tan sonra örgüt ile ilişkimi kestim.

4-5 gazeteci gelmişti. İkisi Thomas ve Jennifer isimli yabancıydı. Zannedersem Finlandiyalılardı. TEOG ve eğitim sistemi hakkında sorular sormuşlardı. Türk kültürü ve mutfağı hakkında bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Evime geldiler. Evdeki mutfağı, eşim ile yaşantımızı falan konuştuk. Sonra 3 tane soru sordular. Darbeden bahsettiler. Ben darbe ile ilgili konuştuğumuz sırada kayıtta olduklarını bilmiyordum. Çünkü yaka mikrofonum takılı değildi. Görüntüleri izleyince şoke oldum. Gelen gazeteciler Türkiye'de bir dönem çalışmışlar. Türkçeleri de zayıftı."