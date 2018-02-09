;
Yol Durumu
  1. Alman Bild terörist YPG'yi güzelliyor
  2. FETÖ'nün akademik yapılanmasına ağır darbe

Başkanı havadan harekatı denetledi

Başkanı ve komutanlar Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatını havadan denetledi



TSK'dan yapılan açıklamada, " Başkanı , Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: ,
  • 09 Şubat 2018, Cuma 13:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ALP ARSLAN ALP ARSLAN

HAMD OLSUN ALLAHIMA Kİ,BU GÜCÜ BİZE VERİYOR,BİR ÇOK ÜLKENİN YERDEN KONTROLÜ BİLE YOKKEN BİZİM HAVADAN UÇAK SANKİ TESİS GİBİ..ALLAHIM ÜMMET-İ MUHAMMED-E FAYDALI VE MUZAFFER KIL DAİMA....İNŞALLAH..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.02.2018 14:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar