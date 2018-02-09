TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Genelkurmay Başkanı havadan harekatı denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlar Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatını havadan denetledi
Etiketler: Orgeneral Hulusi Akar , Genelkurmay
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HAMD OLSUN ALLAHIMA Kİ,BU GÜCÜ BİZE VERİYOR,BİR ÇOK ÜLKENİN YERDEN KONTROLÜ BİLE YOKKEN BİZİM HAVADAN UÇAK SANKİ TESİS GİBİ..ALLAHIM ÜMMET-İ MUHAMMED-E FAYDALI VE MUZAFFER KIL DAİMA....İNŞALLAH..
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