Zeytin Dalı harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin geneli yabancı uyruklu. Aralarında İngilizinden, ABD'lisine, Çinli ve hatta Almanına kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO'ya karşı kara propaganda uygulanıyor.
Almanya'nın en prestijli dergilerinden biri olan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan karşıtlığı nedeniyle YPG'nin yanında yer alarak teröristleri "Alman Savaşçılar" olarak lanse etti.
"ALMAN SAVAÇILARI ERDOĞAN'A KARŞI SAVAŞIYOR"
Bild dergisi YPG'nin Alman teröristlerine sahip çıkarak koca bir sayfa ayırdığı haberinde, "Alman savaşçıları Erdoğan'a karşı savaşıyor" başlıklı haberinde. "DAEŞ'e karşı savaşan uluslararası özgürlük askerleri şimdide Türkiye'ye karşı savaşıyor" yazdı.
Grubun sözde sözcüsünün açıklamalarına yer veren Bild,"Biz YPG'nin uluslararası savaşçılarıyız. Daha önce DEAŞ'a karşı savaştığımız gibi şimdi de faşist Türk devletine karşı Afrin'i savunmak için gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.
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ölmeye meraklı ne çok gavur var :)
lesleri Berline geri dönünce bakalim Bild böyle haber yapabilecekmi....üstelik Berlin hükümeti deaslilari takip ediyor ülkeye girdikleirnde...peki pkk lilari da tutukluyorlarmi Almanyaya döndüklerinde bu sorulari cavusoglu sormali....meslektaslarina
almanyanin gzetesi bild zeitung AXEL yani yhudi asilli patronun emirlerini yerine getiriyor ayni hürriyet gibi türkiyeye karsi devamli saldiridalar fakat arkasinda daha neler var bunlara bakmak lazim.
A.K.Düşman ülkeler daha çok inleyeceksiniz Ülkemin sınırlarında hiç bir çakal ülkenin çakalları kalmayacak bitene denk harekatımıza devam edeceğiz birdaha TÜRKİYE me karşı hiç bir çakal hareket yapmayacak vede ileride o sahaları güzelleştirdiğimizde kıvıra kıvıra Ülkeme yalakalık yapacaksınız.
HİÇBİRİ ESİR ALINMASIN.
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