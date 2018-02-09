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terörist 'yi güzelliyor

ya'nın en prestijli dergilerinden , Harekatı'nın hedefi olan 'li teröristleri güzelleyerek, "Alman savaşçıları Erdoğan’a karşı savaşıyor." başlıklı haber yaptı.

Alman Bild terörist YPGyi güzelliyor

harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin geneli yabancı uyruklu. Aralarında İngilizinden, ABD'lisine, Çinli ve hatta ına kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren ve 'ya karşı kara propaganda uygulanıyor.

Almanya'nın en prestijli dergilerinden biri olan , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan karşıtlığı nedeniyle 'nin yanında yer alarak teröristleri "Alman Savaşçılar" olarak lanse etti.

"ALMAN SAVAÇILARI ERDOĞAN'A KARŞI SAVAŞIYOR"
Bild dergisi YPG'nin Alman teröristlerine sahip çıkarak koca bir sayfa ayırdığı haberinde, "Alman savaşçıları Erdoğan'a karşı savaşıyor" başlıklı haberinde. "DAEŞ'e karşı savaşan uluslararası özgürlük askerleri şimdide Türkiye'ye karşı savaşıyor" yazdı.

Grubun sözde sözcüsünün açıklamalarına yer veren Bild,"Biz YPG'nin uluslararası savaşçılarıyız. Daha önce 'a karşı savaştığımız gibi şimdi de faşist Türk devletine karşı Afrin'i savunmak için gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'ye gözdağı vermeye çalıştı.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 13:29
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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anticehape anticehape

ölmeye meraklı ne çok gavur var :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 09.02.2018 17:00
taka41 taka41

lesleri Berline geri dönünce bakalim Bild böyle haber yapabilecekmi....üstelik Berlin hükümeti deaslilari takip ediyor ülkeye girdikleirnde...peki pkk lilari da tutukluyorlarmi Almanyaya döndüklerinde bu sorulari cavusoglu sormali....meslektaslarina

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:58
vcxyx vcxyx

almanyanin gzetesi bild zeitung AXEL yani yhudi asilli patronun emirlerini yerine getiriyor ayni hürriyet gibi türkiyeye karsi devamli saldiridalar fakat arkasinda daha neler var bunlara bakmak lazim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:43
Ali Haydar YILMAZ Ali Haydar YILMAZ

A.K.Düşman ülkeler daha çok inleyeceksiniz Ülkemin sınırlarında hiç bir çakal ülkenin çakalları kalmayacak bitene denk harekatımıza devam edeceğiz birdaha TÜRKİYE me karşı hiç bir çakal hareket yapmayacak vede ileride o sahaları güzelleştirdiğimizde kıvıra kıvıra Ülkeme yalakalık yapacaksınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 09.02.2018 15:24
KARAKALEM KARAKALEM

HİÇBİRİ ESİR ALINMASIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 09.02.2018 14:49
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