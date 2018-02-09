Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya'nın önde gelen otomotiv markalarından Continental'in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.
LASTİK MARKASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI
Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.
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suç bizde Continental' ülkemize sokmayalım nerede satacaksa satsın şerefsizler alman markalarının hepsini boykot etmek lazım
Vay alçak almanlar. yunanın bir adasını bile unutmamış, koca devleti yok saymış. Bu durum acizliğinizin belirtisi. Canını seven kaçsın Türkler geliyor.
Zeytin dalı batar tabi üst aklın tayfasına,Allah'ın izni ile İslam Birliği Kurulana kadar batsın emperyalistlere.
Ben bundan sonra bir araç alırken veya lastik değişiminde lastiklerin continental olmamasına özellikle dikkat edeceğim.
Türkiye'den para kazandığınızı görmeyeyim. Nankörlük yaparsan cezanı elbet bulursun.
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