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, reklamında 'yi haritadan sildi

Alman lastik markasının rahatsızlığı tanıtım videosunda ortaya çıktı. Marka, Türkiye'yi haritadan silerek siyasi mesaj vermeye çalıştı.

Continental, reklamında Türkiyeyi haritadan sildi

- arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya'nın önde gelen otomotiv markalarından 'in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.

LASTİK MARKASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI
Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir ortaya çıkıyor.

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  • 09 Şubat 2018, Cuma 16:00
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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hado hado

suç bizde Continental' ülkemize sokmayalım nerede satacaksa satsın şerefsizler alman markalarının hepsini boykot etmek lazım

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evet17
hayır0
cevapla 09.02.2018 17:04
m&#252;slim müslim

Vay alçak almanlar. yunanın bir adasını bile unutmamış, koca devleti yok saymış. Bu durum acizliğinizin belirtisi. Canını seven kaçsın Türkler geliyor.

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evet17
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:56
Ahmet Ahmet

Zeytin dalı batar tabi üst aklın tayfasına,Allah'ın izni ile İslam Birliği Kurulana kadar batsın emperyalistlere.

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evet12
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:55
ERAY ERAY

Ben bundan sonra bir araç alırken veya lastik değişiminde lastiklerin continental olmamasına özellikle dikkat edeceğim.

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evet17
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:48
T&#252;rkiyem Türkiyem

Türkiye'den para kazandığınızı görmeyeyim. Nankörlük yaparsan cezanı elbet bulursun.

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evet11
hayır0
cevapla 09.02.2018 16:42
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