AK Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci üç yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Temurci'nin yerine daha önce Avcılar Belediye Başkanlığına aday olan Bayram Şenocak atandı.

AK PARTİ'NİN YENİ İSTANBUL İL BAŞKANINI MUSTAFA ATAŞ AÇIKLADI

3 dönem boyunca AK Parti İstanbul İl Başkanı görevini icra eden Selim Temurci'nin görevini bırakmasının ardından yerine atanan ismi AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş açıkladı. Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına Bayram Şenocak'ın atandığını bildirdi.

Ataş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na Bayram Şenocak'ın atandığını duyurdu.

Mustafa Ataş, atamanın İstanbul'a ve AK Parti'ye hayırlı olmasını diledi.

Peki, MÜSİAD yönetiminde de yer alan Bayram Şenocak kimdir? Genç yaşta siyaset alanında çalışmalar yürüten Bayram Şenocak aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Bayram Şenocak'ın ayrıntılı biyografisi...

Bayram Şenocak kimdir?

1978 Trabzon-Of doğumlu olan Bayram Şenocak 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Şu anda aynı üniversitede işletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2003 Yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılan Şenocak, birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şuanda da ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettirmektedir.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, bu kapsamda birçok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer aldı. 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yapmaktadır.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde Avcılar teşkilatı ile birlikte Avcılar için yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan ŞENOCAK, yüzme, futbol, karate sporlarıyla ilgilenmektedir ve DAN diplomasına sahiptir.