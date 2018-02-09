Atama kararları Resmi Gazete’de

Bugünkü sayıda yayımlanan kararlara göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Mülkiye Müfettişliklerine, Mersin Vali Yardımcısı Halil Karbuz, Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Hukuk Müşaviri Erkan Çapar, Eşme Kaymakamı Ozan Gazel, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Tirebolu Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, Tekirdağ/Saray Kaymakamı Alp Arslan, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Antalya/Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Pasinler Kaymakamı Harun Esin Polat, Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan, Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Hopa Kaymakamı Ferit Görükmez, Çanakkale/Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Güni, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, Akyaka Kaymakamı Hasan Sazkaya, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Delice Kaymakamı Nevzat Karkacı getirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müşavirliğine Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel M��dürü Ali Recep Nazlı, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uzun, Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Sarı atandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Abdullah Necat Birecik'in ataması gerçekleştirildi.



Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, Gelir İdaresi Daire Başkanı İlhan Karayılan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşavirliğine ise Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez getirildi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Bakanlık Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye Bakanlığı Adıyaman Defterdarı Orhan Mutluay, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.