ABD'de federal hükümet, Kongre son geçici bütçenin süresi dolmadan yeni bir bütçeyi onaylamadığı için bu yıl ikinci kez kısmen kapandı.
20 Ocak'ta ABD hükümeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Trump'ın başkanlığının ilk yıl dönümünde resmi olarak kapanmıştı. Federal hükümet en son 2013'te kapanmış, 24 milyar dolara mal olmuştu.
Müzakerelerin tıkanmasına gerekçe olarak, ABD'ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtilmişti.
ABD'DE HÜKÜMETİN RESMEN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Müzakarelerin tıkanmasına gerekçe olarak, ABD'ye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA isimli programa ilişkin anlaşmazlığın neden olduğu belirtilmişti.
Böylece ABD taraifinde ilk kez, hem Temsilciler Meclisi hem Senato hem de Beyaz Saray'da aynı partinin ağırlığı olduğu bir dönemde federal hükümet kapanmış oldu.
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Ülkede hükümet en son 2013 yılında Barack Obama yönetimi döneminde 16 gün 'kapanmış', hiçbir kamu dairesi çalışmamıştı.
ABD'deki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanır" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri durur.
HANGİ HİZMETLER MUAF?
Kapatma dönemlerinde federal hükümetin çalışanları "temel hizmetler", "temel olmayan hizmetler" olarak ikiye ayırılıyor. 1995 yılında bu kategorilerin isimlendirilmesi, insanları incitici bulunduğu için "muaf" ve "muaf olmayan" olarak değiştirildi.
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Siyonist,emperyal ABD de devlet ve hükümet olduğu yalandır.Askeri cunta yönetimi vardır.Askeri cunta demek CENTCOM ,PENTAGON,CIA dır.Katil İsrail in kollarıdır.23 Mart tan sonra cok büyük krizlerin kapısı açılır.
abd halkı yeni bir aklı selim hükümet üyeri seçin çakallar abd şerefini haysiyetini yerlere sürdüler abd kururu paspas oldu her kafadan bir ses geliyor yoksa abd çakal yöneticileri tarafından iflasmı edecek bence mahsuru yok İnşallah
Faşist Trump göçmenlere kafayı takmış ,o zaman ilk başta göçmen olan karısını şutlasın !
ya rabbim cuma mübarek günü bu zalim abd yi helak et
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